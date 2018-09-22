Константин Толкачев в пятый раз выдвинут ЕР на должность председателя парламента Башкирии

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Участники конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Башкирии выдвинули кандидатуру Константина Толкачева на должность председателя парламента республики. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе отделения партии.

Толкачев выдвигается на пост председателя Госсобрания республики уже в пятый раз. Эту должность он занимает с 1999 года.

"Участники конференции путем голосования поддержали кандидатуру секретаря регионального отделения "Единой России", действующего спикера парламента Константина Толкачева. Второй кандидатурой стал заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гиззатуллин, за него было отдано меньшее количество голосов", - сказали в пресс- службе.

Толкачев родился 1 марта 1953 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Трудовую деятельность начал в 1970 году подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате. В 1971-1973 годах служил в рядах Советской Армии. В 1977-1996 годах - на руководящих должностях в системе МВД РФ. В 1996-2003 годах - начальник Уфимского юридического института МВД РФ. Неоднократно избирался депутатом Госсобрания Башкирии.

В Башкирии в Единый день голосования 9 сентября выбирали депутатов Госсобрания республики шестого созыва. По итогам обработки 100% протоколов представители шести партий получили мандаты депутатов. Из 110 мандатов "Единая Россия" получила 79, КПРФ -15, ЛДПР - семь, "Справедливая Россия" - пять, "Патриоты России" - два, партия "Зеленые" - один. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец.