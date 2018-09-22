Парламент Башкирии после выборов обновился на 68%

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Парламент Башкирии после выборов 9 сентября обновился на 68% - из старого созыва остались 35 из 110 депутатов. Об этом сообщил на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" Константин Толкачев, который в пятый раз выдвинут кандидатом на пост председателя Госсобрания республики.

"Семьдесят пять новых депутатов в новом составе Госсобрания Республики Башкортостан, из старого созыва остались только 35 человек. Я думаю, такой реформации ни один парламент никогда не претерпел. Надеемся нового импульса, что креативные люди пришли, и это позволит нам более качественно формировать законотворческую деятельность, обогатиться за счет опыта новых коллег", - сказал он.

На конференции также поставлены задачи на новый избирательный цикл. "В 2019 году нам предстоит масштабный цикл избирательных кампаний, началом которого станет участие регионального отделения в выборах главы республики (должность с 2010 года занимает Рустэм Хамитов - прим. ТАСС) и депутатов сельских поселений. Последнее - это 7332 мандата в 777 советах сельских и городских поселений 53 районов", - добавил Толкачев.

В Башкирии в единый день голосования 9 сентября выбирали депутатов Госсобрания республики шестого созыва. По итогам обработки 100% протоколов представители шести партий получили мандаты депутатов. Из 110 мандатов "Единая Россия" получила 79, КПРФ -15, ЛДПР - семь, "Справедливая Россия" - пять, "Патриоты России" - два, партия "Зеленые" - один. В региональный парламент прошел один самовыдвиженец.