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В ЛДПР заявили о готовности войти в правительство Хакасии, если победит кандидат от КПРФ

Глава фракции ЛДПР в Верховном совете республики Роман Абрафиков также добавил, что партия не принимала решение о поддержке кого-либо из кандидатов на пост руководителя региона

ТАСС, 22 сентября. Представители ЛДПР готовы войти в коалиционное правительство в Хакасии, которое планирует создать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов в случае победы во втором туре выборов главы региона. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель фракции ЛДПР в Верховном совете республики Роман Абрафиков.

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Ранее Коновалов рассказал ТАСС, что у КПРФ есть договоренности с представителями ЛДПР о поддержке на выборах и в регионе будет создано "правительство народного доверия, в которое войдут профессионалы вне зависимости от партийной принадлежности".

"Это (Хакасия - прим. ТАСС) сложный регион, прилетали депутаты Госдумы для выяснения ситуации. Они встретились, пообщались, долго проводились консультации с Москвой, [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов подключался. И приняли решение, что для того чтобы выйти из кризиса, необходимо создать коалиционное правительство, чтобы туда вошли и ЛДПР, и коммунисты, и "Единая Россия".  Оно будет создано после избрания руководителя региона", - сказал Абрафиков.

По его словам, такое решение было принято, чтобы "не было коррупции". "Они же будут друг за другом смотреть, наблюдать именно по уровню квалификации и качеству работы", - считает собеседник агентства.

Он отметил, что ЛДПР не принимала решение о поддержке кого-либо из кандидатов, претендующих на пост главы Хакасии. "Звучало, что поддержать оппозиционных кандидатов, т. е. не Зимина. Сейчас идут консультации, выборы продолжаются, открытого заявления о поддержке какого-то кандидата я не слышал", - заключил Абрафиков.

Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября.

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