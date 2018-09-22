Единороссы выдвинут депутата свердловского парламента на пост спикера думы Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Свердловское отделение партии "Единая Россия" предложит избрать председателем городской думы Екатеринбурга депутата законодательного собрания региона Игоря Володина. Об этом сообщается в субботу в пресс-релизе отделения партии.

"По итогам голосования за (руководителя исполкома районного отделения партии - прим. ТАСС) Елену Бондаренко проголосовало 15 партийцев, Игорь Володин набрал 187 голосов. Его кандидатуру утвердили решением конференции. Теперь это решение будет направлено депутатам фракции "Единая Россия" в гордуму седьмого созыва для выдвижения и поддержки фракцией при голосовании на должность председателя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заксобрания добавили, что Володин подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата областного парламента, которое будет рассмотрено на заседании в понедельник, 24 сентября.

Также отделение партии решило поддержать заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, который претендует на должность главы Екатеринбурга. Первое заседание гордумы седьмого созыва пройдет 25 сентября.

Гордума Екатеринбурга состоит из 36 депутатов. По итогам выборов 9 сентября "Единая Россия" получила 19 мандатов, в том числе по спискам и по одномандатным округам.

В апреле депутаты заксобрания приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Теперь мэра, который будет возглавлять городскую администрацию, избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Всего собеседования прошли 19 кандидатов, комиссия рекомендовала к избранию трех из них: зампредседателя Заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова, замгубернатора Александра Высокинского и юриста Надежду Абакумову.