Небензя считает, что проблема Идлиба - предлог, чтобы не говорить о войсках США в Сирии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Разговоры о гуманитарной катастрофе в Идлибе используются как отвлекающий маневр от событий, происходящих в других частях Сирии. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью, вышедшем в эфир радио " Эхо Москвы " в субботу.

"Идлиб - это, если хотите, отвлекающий маневр от того, что происходит в других частях Сирии", - заявил Небензя.

"Накануне [встречи президентов РФ и Турции 17 сентября] нагнеталась атмосфера катастрофы, говорилось о том, что атака на Идлиб приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе XXI века <...> Здесь есть еще одна подоплека помимо защиты гражданских лиц: если и когда Идлиб вернется под сень Дамаска - а это рано или поздно произойдет, это неизбежно, - то Сирия будет практически освобождена от крупных очагов террористического присутствия, что тогда останется в Сирии? Северо-восток, где незаконно присутствуют американские войска, база Ат-Танф, которая находится в стратегическом месте на границе между Сирией, Иорданией и Ираком, где тоже незаконно находится американская военная база,... другие незаконные военные присутствия в Сирии. Обсуждать, кроме этого, будет нечего", - пояснил дипломат.

4 сентября председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что проведение крупномасштабных военных операций против боевиков в провинции Идлиб приведет к гуманитарной катастрофе.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся пойти на примирение и добровольно сложить оружие. По данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тыс. боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.