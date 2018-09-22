Свыше 2 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Голоса за кандидатов в губернаторы Хабаровского края во втором туре выборов досрочно отдали более 2 тыс. избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных районах. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье секретарь краевой избирательной комиссии Оярс Машков.
"2 тыс. 173 человека проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях", - сказал он.
В крае в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). По данным регионального правительства, заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту нахождения подали 16 тыс. 855 человек.
Безопасность во время выборов обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, а также представители частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.
Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день единого голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России "Вячеслав Шпорт - 35,62%.