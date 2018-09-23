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Перевыборы в двух регионах РФ

Шпорт и Фургал проголосовали на выборах главы Хабаровского края

Избирательные участки в регионе будут работать до 20:00 местного времени (13:00 мск)

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы Хабаровского края Вячеслав Шпорт от "Единой России" и Сергей Фургал от ЛДПР утром в воскресенье проголосовали в ходе второго тура выборов главы региона.

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"Сегодня утром Вячеслав Шпорт принял участие в повторном голосовании на выборах губернатора Хабаровского края. Глава региона приехал на участок №201, который расположен в здании хабаровской гимназии №5", - сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как рассказали ТАСС в избирательном штабе Сергея Фургала, кандидат проголосовал около 11:00 местного времени (04:00 мск) на избирательном участке №122 в районе Красной речки. Он проживает в этом районе и проголосовал по прописке.

В крае в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). По данным регионального правительства, заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту нахождения подали 16855 человек, досрочно на выборах проголосовали более 2 тыс. избирателей. Безопасность во время выборов обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, а также представители частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день единого голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт - 35,62%

Теги
РоссияХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
Явка во втором туре выборов главы Хабаровского края на 10:00 составила 7,13%
На выборах губернатора региона 9 сентября явка на это время составляла 6,19%
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