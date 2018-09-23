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Перевыборы в двух регионах РФ

Во Владимирской области началось голосование во втором туре выборов губернатора

На пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин
© Данил Айкин/ТАСС

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки Владимирской области начали работу в день проведения второго тура голосования на выборах губернатора. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Светлана Орлова и депутат заксобрания области от ЛДПР Владимир Сипягин. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии Владимирской области.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и Сипягина (31,19%). Явка избирателей в первом туре составила 32,96%.

"Все 985 избирательных участков, образованных в регионе, готовы к проведению повторного голосования", - сказали в комиссии.

Как уточнили в облизбиркоме, избиратели смогут проголосовать в местах временного пребывания на участках в Областной клинической больнице, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира, в Центральной городской больнице города Коврова.

На 44 избирательных участках Александровского района, как и в единый день голосования 9 сентября, установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом.

Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.

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Орлова, Светлана ЮрьевнаРоссияВладимирская областьПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
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