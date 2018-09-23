ОП РФ получает десятки фейковых сообщений о нарушениях на выборах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) изучила десятки сообщений о возможных нарушениях во время второго тура выборов губернатора Хабаровского края, и большинство из них не нашли подтверждения. Об этом сообщил журналистам в воскресенье член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.
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"Сообщения десятками размещаются в социальных сетях и не находят никакого подтверждения. Мы не просто их [жалобы] получаем, мы еще и смотрим, что появляется в сети интернет. Мы изучили десятки, менее 100, но десятки, наверное, более 50 сообщений о различных возможных нарушениях", - сообщил Григорьев.
В качестве примера неподтвердившихся он привел жалобу на то, что один из участков оказался закрыт. Кроме того, по его словам, поступила информация о возможном подвозе избирателей в одном из сел, во время проверки выяснилось, что речь идет о селе Гайворон в Спасском районе Приморья.
"Когда мы выходим на избирательную комиссию с конкретной информацией, они, как правило, уже в курсе. Они, как правило, уже знают эту ситуацию, они также ведут мониторинг сети интернет. В любом случае по каждому случаю они находятся на контроле Общественной палаты Хабаровского края, все будет проверено и доведено до конца", - сообщил Григорьев.
В крае в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). По данным регионального правительства, заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту нахождения подали 16 855 человек. Безопасность во время выборов обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, а также представители частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.