"Яблочники" не имеют прав для работы 23 сентября в УИК и ТИК Владимирской области

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии "Яблоко" не были допущены к работе участковых и территориальных комиссий в регионе в воскресенье, поскольку не имеют для этого правовых оснований. Об этом сообщил журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на некоторые территориальные (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК) Владимирской области, где в воскресенье проходит второй тур губернаторских выборов, не допускаются представители "Яблока" с правом совещательного голоса.

"Я обратился к председателю Владимирской областной избирательной комиссии Вадиму Минаеву, который пояснил, что правовых оснований для участия в работе ТИК, УИК по повторному голосованию по выборам губернатора Владимирской области у членов комиссий с правом совещательного голоса от "Яблока" не имеется", - сообщил Брод.

Он пояснил, что "яблочники" назначались при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва, то есть речь идет о совершенно разных выборах, и ко второму туру выборов губернатора представители "Яблока" не имеют никакого отношения".

"Незнание закона - не повод для голословных обвинений на каждом углу", - подчеркнул член СПЧ.

Брод также отметил, что распространяется недостоверная информация о том, что якобы горячая линия областной избирательной комиссии не работает, включается автоответчик. "Сами проверяли, горячая линия работает", - заверил он.

Выборы во Владимирской области

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). Явка избирателей в первом туре составила 32,96%.

В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.