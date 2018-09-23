Хабаровская Общественная палата назвала провокацией видео с вбросом на выборах

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Видеоролик с вбросом избирательных бюллетеней в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края является фейком и провокацией, сообщает в воскресенье Общественная палата Хабаровского края на своем официальном сайте.

Ранее в местных социальных сетях была распространена видеозапись, на которой на неустановленном избирательном участке происходит вброс пачки бюллетеней в урну для голосования. В названии ролика и комментариях утверждается, что это происходило в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края, который проходит 23 сентября.

"Данный ролик - скорее всего, не более, чем провокация. <…> Нам удалось выяснить, что это видео было выложено в сеть заранее, 21 сентября - до начала второго тура выборов губернатора в крае. По ролику очень сложно определить место произошедшего, в каком регионе это было снято и время действия событий. Поэтому мы делаем вывод о его провокационной направленности", - говорится в сообщении.

Представитель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов, в свою очередь, сообщил журналистам, что представители ОП проверили и другие появляющиеся в соцетях фотографии, ролики и сообщения. В частности, прошла информация, что на участке 793 один из наблюдателей от ЛДПР стоит таким образом, что может видеть, за кого из кандидатов проголосовали избиратели.

"Но эта информация не нашла подтверждения. Также на 793 участке есть общественные наблюдатели от господина [кандидата от ЛДПР Сергея] Фургула, от господина [кандидата от "Единой России" Вячеслава] Шпорта... препятствий для осуществления их деятельности не создает. Работают нормально, спокойно", - отметил представитель ОП.

В регионе в воскресенье открылись свыше 780 избирательных участков. Голосование проходит с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день единого голосования 9 сентября ни один из претендентов не набрал более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда получил 35,81% голосов избирателей, а действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт - 35,62%.