Действующий губернатор проголосовала во втором туре выборов главы Владимирской области

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова проголосовала в воскресенье на избирательном участке №378 в Доме культуры микрорайона Юрьевец. После этого она поделилась с журналистами надеждой на то, что выборы главы региона пройдут без нарушений.

"Я бы хотела сказать жителям, чтобы они голосовали душой и сердцем за будущее наших детей и внуков, чтобы у них было хорошее настроение <...>. Настрой хороший, рабочий, всегда выборы - это праздничный день. Главное, что мы настроены на чистую победу, чтобы не было никаких нарушений, нигде наши законы не нарушались. Центризбирком, полиция, наблюдатели - они за всем этим следят", - сказала Орлова.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов не смог набрать более 50% голосов. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). Явка в первом туре составила 32,96%.

В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.