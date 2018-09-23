{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перевыборы в двух регионах РФ

Действующий губернатор проголосовала во втором туре выборов главы Владимирской области

Она отметила, что Центризбирком, полиция и наблюдатели следят за соблюдением законов на избирательных участках

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова проголосовала в воскресенье на избирательном участке №378 в Доме культуры микрорайона Юрьевец. После этого она поделилась с журналистами надеждой на то, что выборы главы региона пройдут без нарушений.

"Я бы хотела сказать жителям, чтобы они голосовали душой и сердцем за будущее наших детей и внуков, чтобы у них было хорошее настроение <...>. Настрой хороший, рабочий, всегда выборы - это праздничный день. Главное, что мы настроены на чистую победу, чтобы не было никаких нарушений, нигде наши законы не нарушались. Центризбирком, полиция, наблюдатели - они за всем этим следят", - сказала Орлова.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов не смог набрать более 50% голосов. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). Явка в первом туре составила 32,96%.

В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.

Теги
РоссияВладимирская областьПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
Хабаровский избирком обратится в прокуратуру для оценки действий депутата Госдумы от ЛДПР
С просьбой проверить законность агитации обратилось общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
Читать полностью