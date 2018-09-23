Вброс 36 бюллетеней зафиксирован на одном из участков в Хабаровске

Перевыборы в двух регионах РФ

Хабаровский избирком обратится в прокуратуру для оценки действий депутата Госдумы от ЛДПР

С просьбой проверить законность агитации обратилось общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"

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