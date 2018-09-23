Вброс 36 бюллетеней зафиксирован на одном из участков в Хабаровске

ТАСС, 23 сентября. Вброс 36 бюллетеней был зафиксирован на избирательном участке в Хабаровске во время проведения второго тура выборов губернатора. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье член избирательной комиссии Хабаровского края с правом совещательного голоса от штаба кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта Дмитрий Дятлов.
"Произошла провокация, неустановленными лицами осуществлен вброс избирательных бюллетеней в количестве 36 штук. Провокация имеет под собой цель поставить под сомнение легитимность избирательной кампании", - сказал он.
По словам Дятлова, уже подготовлено заявление об отмене голосования по 124-му участку. "Результаты по этому участку учитываться не будет, и мнение людей, которые выбрали своего кандидата, также учитываться не будет", - отметил собеседник агентства.Ожидается, что заявление будет рассмотрено краевой избирательной комиссией в воскресенье, в ближайшее время. Член избиркома добавил, что пока не понятно, в отношении какого кандидата произошел вброс.
Как сказал журналистам член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, сейчас на этом участке находится руководитель ОП Хабаровского края, который разбирается в ситуации. "По всей видимости, имел место, действительно, вброс, причем вброс был осуществлен членом избирательной комиссии на 124-м участке. <...> Я думаю, это вопрос напрямую уголовной ответственности, безусловно, виновные должны понести наказание", - сказал он.
В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.