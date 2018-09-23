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Перевыборы в двух регионах РФ

Завершилось голосование во втором туре выборов главы Хабаровского края

На выборах проголосовали почти 421,9 тыс. избирателей

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Завершилось голосование во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, начался подсчет голосов, сообщили ТАСС в избиркоме региона.

По данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), явка составила 42,79%, на выборах проголосовали почти 421,9 тыс. избирателей. В первом туре явка на это время составила 31,85%. В крае в воскресенье работали свыше 790 избирательных участков.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал тогда набрал 35,81%, действующий глава региона Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") - 35,62% голосов.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
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