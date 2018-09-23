ЦИК: явка в Хабаровском крае показывает заинтересованность жителей в результате выборов

ТАСС, 23 сентября. Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Хабаровского края демонстрирует заинтересованность жителей в результате голосования. Такое мнение высказала в воскресенье секретарь ЦИК России Майя Гришина, которая находится в Хабаровском крае.

"Явка объективно хорошая. Мы видим заинтересованность народа в результате выборов", - сказала она корреспонденту ТАСС по телефону.

По данным на 18:00 местного времени (11:00 мск), явка составила 42,79%, на выборах проголосовали почти 421,9 тыс. избирателей. В первом туре явка на это время составила 31,85%. В крае в воскресенье работали свыше 790 избирательных участков.

Голосование в Хабаровском крае завершилось в 13:00 мск (20:00 по местному времени). После обработки 1,39% протоколов участковых комиссий Шпорт набирает 53,75%, Фургал - 44,13%.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал тогда набрал 35,81%, действующий глава региона Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") - 35,62% голосов.