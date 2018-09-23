Корпус "За чистые выборы" просит отменить итоги голосования на одном участке в Хабаровске

ТАСС, 23 сентября. Общественное движение наблюдателей "Корпус "За чистые выборы" подало заявление в избирательную комиссию Хабаровского края с просьбой отменить результаты голосования на участке, где предположительно был совершен вброс бюллетеней. Об этом сообщила ТАСС руководитель исполкома организации Алена Булгакова.
Она напомнила, что в сети появилась видеоинформация о вбросе избирательных бюллетеней, осуществленном членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на избирательном участке №124 в Хабаровске. "Мониторинговая группа Корпуса "За чистые выборы" выехала на место, где провела беседу с членами УИК, наблюдателями и избирателями. Член УИК с правом решающего голоса сообщила, что лично видела, как коллега пыталась опустить бюллетени в урну, но закричала, и вбросить в урну стопку не удалось, однако несколько бюллетеней все же упало", - отметила Булгакова.
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"Корпус просит избирательную комиссию Хабаровского отменить результаты голосования на УИК №124", - подчеркнула Булгакова.
Она отметила, что избирательная комиссия не опечатала урну, когда был обнаружен факт вброса, избиратели продолжили опускать в нее бюллетени. "Считаем, что этот факт может повлиять на итоги голосования на данном избирательном участке", - заключила Булгакова.
Как сообщил ранее член избирательной комиссии Хабаровского края с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов, на избирательном участке №124 был зафиксирован вброс 36 бюллетеней.
В Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.