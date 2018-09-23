Эксперт: высокая явка на выборах в Хабаровском крае связана с накалом предвыборной борьбы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов главы Хабаровского края, прошедший в воскресенье, отличался высокой явкой избирателей, что связано с накалом предвыборной борьбы и успешной работой избирательных штабов кандидатов по мобилизации сторонников. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель консалтингового агентства "Бакстер-групп" Дмитрий Гусев, комментируя выборы в регионе.

Голосование в Хабаровском крае завершилось в 13:00 мск.

"Явка выше, чем в первом туре, во-первых, потому что накал борьбы была более высоким, чем в первом туре", - предположил Гусев, обратив также внимание на то, что "в Хабаровске до этого не было вторых туров на губернаторских выборах". Также, по мнению собеседника агентства, высокой явке "способствовала эффективная работа избирательных штабов кандидатов по привлечению сторонников на избирательные участки".

Вместе с тем Гусев отметил, что в день голосования поступали сведения о нарушениях, материалы по ним будут переданы в правоохранительные органы. В частности, он обратил внимания на информацию о возможных нарушениях со стороны штаба Фургала, что, по мнению эксперта, может быть связано с решением кандидата вести бескомпромиссную борьбу. "После первого тура Шпорт предложил Фургалу должность в правительстве для того, чтобы он мог реализовать свои идеи. Вначале Фургал согласился, но после этого начал терять голоса и поэтому пошел ва-банк", - считает Гусев.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Фургал тогда набрал 35,81%, Шпорт - 35,62% голосов.