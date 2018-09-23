Во Владимирской области завершилось голосование во втором туре выборов губернатора

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Голосование избирателей на выборах губернатора Владимирской области завершилось. 23 сентября в регионе прошел второй тур голосования. Он был назначен после того, как по итогам 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей.

Перевыборы в двух регионах РФ

Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). Их фамилии были включены в бюллетени в день голосования.

Голосование в регионе проходило на 985 избирательных участках.

Сейчас избирательные комиссии начали подсчет голосов, региональный избирком обратил внимание на отсутствие серьезных нарушений в день голосования.

"При голосовании во втором туре выборов губернатора Владимирской области серьезных нарушений не выявлено", - сообщил ТАСС зампредседателя избиркома региона Сергей Канищев перед закрытием участков.