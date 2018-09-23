НОМ получил более 100 сообщений о возможных нарушениях во втором туре выборов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 100 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства поступило в ассоциацию независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) в ходе второго тура выборов глав Хабаровского края и Владимирской области. Об этом сообщил ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"На карту сообщений НОМ в ходе второго тура выборов руководителей Владимирской области и Хабаровского края поступило 107 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, большинство сообщений - 73 - поступило из Владимирской области, из них три уже признаны недостоверными, остальные находятся в обработке. "Из Хабаровского края поступило 34 сообщения, из них 12 признаны недостоверными, в обработке находятся 16 сообщений, избирательный спор зафиксирован в пяти сообщениях, а в одном избирательный спор решен", - рассказал Коломойцев.

По данным ЦИК, во втором туре выборов главы Хабаровского края после обработки 100% протоколов победу одерживает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с 69,57% голосов, действующий губернатор региона единоросс Вячеслав Шпорт набирает 27,97% голосов.

Во втором туре выборов главы Владимирской области по итогам обработки 11,27% протоколов кандидат от ЛДПР Владимира Сипягин получает 48,68% голосов, нынешний губернатор Светлана Орлова ("Единая Россия") - 45,72%.