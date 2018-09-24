Фургал намерен сформировать свою команду за две недели

Перевыборы в двух регионах РФ

Фургал готов вернуть мэра Комсомольска-на-Амуре, подавшего в отставку после критики Шпорта

Побеждающий на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР добавил, что все будет зависеть от мнения людей

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