{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перевыборы в двух регионах РФ

Фургал намерен сформировать свою команду за две недели

Ранее побеждающий на выборах главы Хабаровского края кандидат от ЛДПР заявил, что состав правительства региона претерпит изменения

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Побеждающий по предварительным итогам голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал намерен сформировать свою команду в течение двух недель после вступления в должность. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в понедельник.

На эту тему

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и Фургал, набравший почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Он, как ожидают в избиркоме края, может вступить в должность уже на следующей неделе.

"Как только я вступлю в должность, я думаю, это будет в течение двух недель, не более", - сказал Фургал, отвечая на вопрос журналистов о том, в какие сроки он намерен сформировать свою команду.

Ранее Фургал заявлял, что после его вступления в должность состав правительства Хабаровского края претерпит изменения, отмечал, при этом, что готов продолжить работу с каждым, кто способен на активную и честную работу. Также он сообщал, что готов обсудить вопрос о работе в его команде Шпорта.

Позднее журналистам он сообщил, что в состав его команды может войти и бывший мэр Хабаровска Александр Соколов, если тот предложит свою кандидатуру для совместной работы на благо края.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
Перевыборы в двух регионах РФ
Фургал готов вернуть мэра Комсомольска-на-Амуре, подавшего в отставку после критики Шпорта
Побеждающий на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР добавил, что все будет зависеть от мнения людей
Читать полностью