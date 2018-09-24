Фургал намерен сформировать свою команду за две недели

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Побеждающий по предварительным итогам голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал намерен сформировать свою команду в течение двух недель после вступления в должность. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в понедельник.
В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и Фургал, набравший почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Он, как ожидают в избиркоме края, может вступить в должность уже на следующей неделе.
"Как только я вступлю в должность, я думаю, это будет в течение двух недель, не более", - сказал Фургал, отвечая на вопрос журналистов о том, в какие сроки он намерен сформировать свою команду.
Ранее Фургал заявлял, что после его вступления в должность состав правительства Хабаровского края претерпит изменения, отмечал, при этом, что готов продолжить работу с каждым, кто способен на активную и честную работу. Также он сообщал, что готов обсудить вопрос о работе в его команде Шпорта.
Позднее журналистам он сообщил, что в состав его команды может войти и бывший мэр Хабаровска Александр Соколов, если тот предложит свою кандидатуру для совместной работы на благо края.