Фургал готов вернуть мэра Комсомольска-на-Амуре, подавшего в отставку после критики Шпорта

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края могут попросить мэра Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова, объявившего о своей отставке, пересмотреть свое решение, если этого захотят горожане. Об этом заявил побеждающий на выборах губернатора региона кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал.
Климов подал в отставку на прошлой неделе после критики со стороны действующего главы региона Вячеслава Шпорта за невыполнение плана развития Комсомольска-на-Амуре.
"Если жители Комсомольска захотят, чтобы мэр ушел в отставку, никто его держать не будет, если не захотят, то мы его попросим, чтобы он остался. Все будет зависеть от мнения людей", - сказал Фургал на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, чтобы понять настроение жителей, достаточно будет встретиться с коллективами крупных предприятий.
Город Комсомольск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края и является вторым по численности населения муниципальным образованием после его столицы - Хабаровска (четвертым по величине городом на Дальнем Востоке). Долгосрочный план комплексного развития Комсомольска-на-Амуре был подписан правительством РФ в апреле 2015 года, он включает 33 организационных мероприятия и строительство 27 объектов инфраструктуры города. Объем финансирования плана - около 63 млрд рублей.
В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который после обработки 100% протоколов получает 69,57% голосов. Явка избирателей составила 47,49%.