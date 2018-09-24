Довыборы в Госдуму по округу Фургала пройдут в сентябре 2019 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дополнительные выборы по одномандатному округу, по которому в Госдуму избрался депутат от ЛДПР Сергей Фургал, побеждающий во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, пройдут в сентябре 2019 года. Об этом сообщила в понедельник ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Фургал в 2016 году избрался в Госдуму по Комсомольскому одномандатному округу (№70) в Хабаровском крае.

"После совершения всех юридических действий (подведения итогов выборов, объявления его избранным губернатором) он должен сложить полномочия депутата Госдумы, Госдума должна это оформить. Очевидно, что это все будет в такие сроки, что в следующий единый день голосования будут довыборы по округу", - сказала Гришина.

По закону дополнительные выборы в Госдуму могут проводиться только в единый день голосования, то есть во второе воскресенье сентября.

Таким образом, в единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдут довыборы в Госдуму как минимум по двум округам. На данный момент вакантным остается Новгородский одномандатный округ. Избранный на этой территории депутат от "Единой России" Александр Коровников скончался в августе.