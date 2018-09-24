Глава Комсомольска-на-Амуре не подавал в гордуму заявления об отставке

ТАСС, 24 сентября. Заявивший об отставке глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов еще не подавал соответствующее заявление в городскую думу, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

На прошлой неделе Климов заявил, что уйдет в отставку после критики со стороны действующего главы региона Вячеслава Шпорта за невыполнение плана развития Комсомольска-на-Амуре. Избранный глава Хабаровского края Сергей Фургал в понедельник сообщал, что, если жители города захотят, то Климова попросят остаться.

"Решение о досрочном прекращении полномочий главы города, в случае если глава города обратился с заявлением по этому поводу, может принять только городская дума. <...> В ближайшие дни заявление должно быть подано", - сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что Климов в настоящее время считается главой Комсомольска-на-Амуре до даты прекращения его полномочий, которую определит городская дума.

Город Комсомольск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края и является вторым по численности населения муниципальным образованием после его столицы - Хабаровска (четвертым по величине городом на Дальнем Востоке). Долгосрочный план комплексного развития Комсомольска-на- Амуре был подписан правительством РФ в апреле 2015 года, он включает 33 организационных мероприятия и строительство 27 объектов инфраструктуры города.Объем финансирования плана - около 63 млрд рублей.