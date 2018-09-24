Член СПЧ: воскресные выборы показали россиянам, зачем надо ходить голосовать

"Убежден, результаты выборов в Хабаровском крае и Владимирской области дали нашим избирателям надежду на то, что выборы могут быть справедливыми, что от их голоса зависят и результат, и обновление региональной власти, а поэтому ходить на выборы нужно. Явка, более высокая, чем в первом туре, это подтвердила", - написал он в Facebook.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вторые туры губернаторских выборов, которые прошли в воскресенье в Хабаровском крае и Владимирской области, продемонстрировали россиянам, зачем нужно участвовать в голосовании. Такое мнение высказал в понедельник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

"Представляю, как потирали руки скептики: ну уж точно при подсчете голосов власть вбросит, накрутит, протащит всеми силами своих. Просчитались", - отметил правозащитник. По его мнению, "избирательная система уже не та, чтобы ею манипулировать как марионеткой, наблюдателей, в том числе и общественных, журналистов, блогеров, уже не проведешь".

В то же время он вновь обратил внимание на заявления организации "Голос" о том, что якобы "избирательный процесс опорочен". "Не нашел [в заявлении "Голоса"] ни строчки самокритики, что тоже привычно", - отметил Брод, утверждая, что "радетелей за чистоту российских выборов в течение дня не раз ловили за руку с доморощенными фейками, которые были сработаны еще в прошлые годы".

Впрочем, указал он, "скрепя сердце "оценщики" выборов все же признали рост политической конкуренции, "ключевую политическую и организационную роль ЦИК в переломе ситуации". "Правду, как говорится, не скроешь", - заключил Брод.

Воскресные выборы

Победителем прошедшего в воскресенье второго тура выборов главы Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,57% голосов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получает 27,97%. Явка избирателей составила 47,49% (в первом туре - 36,09%).

По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с 57,03% голосов. Он опередил действующего губернатора региона кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов. По предварительным данным, в выборах приняли участие 38,29% избирателей, во время первого тура явка избирателей была ниже - 32,96%.