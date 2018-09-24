Песков: партийная принадлежность не повлияет на координацию Кремля с новыми губернаторами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. В Кремле уверены, что партийная принадлежность победителей губернаторских выборов в регионах, в том числе представителей ЛДПР, не повлияет на их работу на местах и на координацию с администрацией президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Партийная принадлежность <...> абсолютно никоим образом не препятствовала поддержанию плотных, на должном уровне конструктивных, рабочих отношений со всеми губернаторами, - напомнил он. - С ними общается и президент". "Иного быть не может, потому что партийная принадлежность в данном случае [после минувших выборов глав регионов] вряд ли будет играть роль, когда губернаторам нужно будет начинать работать и выполнять свои предвыборные обещания, и тем более - принимать активное участие каждый на своем месте в реализации общей стратегии, которая уже определяется президентом России", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль признает, что итоги выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области имели "элемент неожиданности".

По словам Пескова, итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа. "Этот анализ проводится каждый раз, - сказал он. - Безусловно, предстоит проанализировать итоги и этих выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем". Представитель Кремля также добавил, что "всегда со всеми регионами осуществляется очень тесная координация из Москвы", которая по разным каналам получает информацию о повестке дня в регионах.

По его мнению, "выборы есть выборы". "Когда президент [России Владимир Путин] говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных, справедливых выборов, это [результаты выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области] как раз то, что он имеет в виду", - отметил Песков.

Песков добавил, что результаты региональных выборов говорят о том, что они прошли честно и конкурентно, а Кремль приветствует это.

"По информации, которая поступает из ЦИКа, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования не зафиксированы, судя по чему можно сейчас с большой долей уверенности можно предполагать, что выборы прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно. Это то, что приветствуется в Кремле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в администрации президента восприняли результат, показанный кандидатами от "Единой России" в Орловской области и в Хабаровском крае.

Представитель Кремля рассказал, что "на этой неделе [в графике президента] точно нет" встречи с избранными новыми главами регионов. "Там видно будет, это не значит, что такой встречи не может появиться", - добавил он.

По итогам прошедшего ранее второго тура губернаторских выборов в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал после обработки всех протоколов набрал 69,57% голосов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получил 27,97%.

Во Владимирской области по итогам второго тура также побеждает кандидат от ЛДПР - депутат Заксобрания региона Владимир Сипягин, который после обработки 100% протоколов набрал 57,03%. Действующий глава региона Светлана Орлова получила 37,46% голосов избирателей.