Путин назначил глав вновь созданных в России кассационных судов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил глав вновь созданных кассационных судов. Указ о назначении размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, назначены председатели восьми кассационных судов, имеющих порядковые номера с первого по третий и с пятого по девятый. Главой Первого кассационного суда стал Николай Подкопаев, Второго - Анатолий Бондарев, Третьего - Василий Волошин, Пятого - Михаила Тарасенко, Шестого - Александр Ефанов, Седьмого - Сергей Минин, Восьмого - Алексей Кирюшин, Девятого - Александр Хижинский.

Указом президента председателем вновь созданного Пятого апелляционного суда назначена Марина Алексина. Президент также назначил на должность главы Савеловского районного суда Москвы Дмитрия Макаренкова, на должность главы Троицкого районного суда - Андрея Бычкова.

Судебная реформа

В России готовится судебная реформа, согласно которой создаются отдельные кассационные и апелляционные суды. Апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции. Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В его компетенцию войдет рассмотрение дел по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Председатели кассационных и апелляционных судов будут назначаться президентом РФ по предложению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Срок их полномочий будет ограничен шестью годами с возможностью переназначения. Поправками ко второму чтению увеличивается предельный возраст нахождения руководителей новых судебных инстанций в должности - с 70 до 76 лет.

Кассационные и апелляционные суды будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, а также по делам в отношении военнослужащих.