Действующая глава Владимирской области пожелала успехов победившему на выборах Сипягину

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова пожелала успехов победившему накануне на выборах главы региона Владимиру Сипягину и поблагодарила за работу свою команду.

"Хотела бы поздравить своего коллегу, который выиграл выборы - Владимира Сипягина. Эта работа не простая, она сложная, поэтому хотела бы пожелать ему успехов. И хотела бы поблагодарить свою команду. Команда работала достойно, профессионально", - сказала Орлова на рабочем совещании в понедельник.

Она добавила, что работавшая с ней команда сделала многое. "Указы президента выполнены, экономика растет, рабочие места созданы, социальные объекты, школы, спортивные комплексы, инфраструктура строятся, программа по переселению граждан работает, информатизация области продолжается, объемы строительства не уменьшены", - перечислила Орлова.

Действующий губернатор также поблагодарила жителей области "за честные выборы, за то, что они прошли открыто, практически без нарушений".

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%).

По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области Сипягин набрал 57,03% голосов, а Орлова - 37,46%.