НОМ: вторые туры губернаторских выборов прошли в правовом русле

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вторые туры губернаторских выборов, которые прошли в воскресенье в Хабаровском крае и Владимирской области, прошли в правовом поле и в соответствии со всеми демократическими процедурами. Об этом заявила ТАСС федеральный координатор ассоциации независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

По ее мнению, вторые туры выборов в этих регионах наглядно показали, что "ни на одних выборах ничего не может быть решено заранее". "Мы увидели высококонкурентную борьбу, а также признание проигравшими кандидатами итогов выборов", - сказала Бабченкова.

"Это подтверждает, что вторые туры выборов во Владимирской области и Хабаровском крае проходили в правовом поле и в соответствии со всеми демократическими процедурами", - подчеркнула собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам Бабченковой, на прошедших выборах наблюдатели зафиксировали ряд нарушений избирательного законодательства. "Я надеюсь, что на них будет дана соответствующая реакция со стороны правоохранительных органов и ЦИК РФ", - добавила она.

Победителем прошедшего в воскресенье второго тура выборов главы Хабаровского края стал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,57% голосов. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получает 27,97%. Явка избирателей составила 47,49% (в первом туре - 36,09%).

По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с 57,03% голосов. Он опередил действующего губернатора региона кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов. По предварительным данным, в выборах приняли участие 38,29% избирателей, во время первого тура явка избирателей была ниже - 32,96%.