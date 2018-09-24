Турчак считает главным итогом сентябрьских выборов рост репутации избирательной системы РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает главным итогом прошедших в сентябре выборов победу российской избирательной системы, рост ее авторитета и репутации.

"Что касается оценки результатов прошедших дней голосования, то, считаю, что главную победу одержала российская избирательная система, авторитет и репутация которой в итоге только выросли", - приводит пресс-служба партии слова Турчака в заявлении, распространенном в понедельник.

По словам секретаря генсовета, для "Единой России" сам факт выхода избирательных кампаний на вторые туры - сигнал о повышении эффективности работы региональных партийных структур. "Очевиден запрос на обновление", - заявил Турчак, напомнив, что "большинство из 16 кандидатов в губернаторы, выдвинутых и поддержанных "Единой Россией" и уверенно победивших в первом туре, - новые политические лидеры для регионов".

Турчак добавил, что "Единая Россия" готова к конструктивному взаимодействию с избранными главами Хабаровского края и Владимирской области. "Итоги вторых туров в Хабаровском Крае и Владимирской области подведены. Вторые туры всегда предсказуемы и негативны для действующих руководителей регионов", - отметил он. "В Хабаровском крае и Владимирской области партия имеет большинство в заксобраниях, и мы готовы конструктивно взаимодействовать с избранными главами, если это взаимодействие будет направлено на благо жителей и регионов", - заверил он.

Сентябрьские выборы

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошло более 4,7 тыс. выборов разных уровней, в списки избирателей были включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, в 16 субъектах состоялись выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также на дополнительных выборах в Госдуму были избраны депутаты по семи одномандатным округам.

"Единая Россия" победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех. Средний процент голосов, набранный "Единой Россией" на выборах в законодательные собрания, - 49,88%, а вместе с одномандатниками - более 60%. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.

В четырех регионах, где выбирали губернаторов (во Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях), установить победителей должен был второй тур голосования. Результаты выборов в Приморье, прошедшие 16 сентября, были признаны недействительными, в регионе пройдут новые выборы.

По итогам состоявшихся в воскресенье вторых туров в Хабаровском крае и Владимирской области победу одержали представители ЛДПР. В Хабаровском крае депутат Госдумы от либерал-демократов Сергей Фургал по итогам обработки всех протоколов набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получил 27,97%. По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, опередив действующего губернатора региона - кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов.

Второй тур в Хакасии пройдет 7 октября, голосование было перенесено с 23 сентября в связи с тем, что действующий губернатор, представитель "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру.