Два новых министра приступили к своим обязанностям в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Два новых назначения произошли в составе правительства Амурской области. Министерство имущественных отношений возглавил Сергей Олиферов, министерство природных ресурсов - Сергей Маху, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Сообщается, что Олиферов ранее занимал должность заместителя министра имущественных отношения, Маху - занимал пост вице-президента ОАО "Альфа-Банк", на протяжении многих лет работал на руководящих постах в коммерческих структурах, возглавлял отдел лицензирования твердых полезных ископаемых в Федеральном агентстве по недропользованию. В 2017 году руководил управлением информационных технологий в РОСГЕОЛФОНД, до недавнего времени трудился в качестве директора по развитию в ООО "Недра-Эксперт".

Ранее в интервью ТАСС избранный 9 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов, который ранее исполнял обязанности главы региона, сообщал, что основной костяк команды сформирован, осталось найти руководителей нескольких министерств. Тогда же он отметил, что в регионе кадровый голод, поэтому не исключено, что вакансии займут амурчане, которые сейчас работают в Москве.