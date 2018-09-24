МИД РФ разочарован отказом Швейцарии выдать визу заместителю министра образования Крыма

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва разочарована отказом властей Швейцарии в выдаче визы заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым Айдеру Аблятипову. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Разочарованы решением властей Швейцарии отказать в выдаче визы в Москве заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и прошел соответствующую процедуру официальной регистрации", - заявили в российском дипведомстве.

"Сожалеем, что в Швейцарии, где не только проводятся заседания совета, но и расположены штаб-квартиры других многочисленных международных организаций и организаций системы ООН, не прислушались к нашим обращениям и лишили российского представителя права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым", - говорится в сообщении МИД РФ.

39-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 10 по 28 сентября.