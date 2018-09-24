Источник: откладывается отъезд посла Греции из РФ, намеченный на конец сентября

ТАСС, 24 сентября. /ТАСС/. Отъезд отзываемого из РФ посла Греции Андреаса Фриганаса, намеченный на конец сентября, откладывается. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в дипломатических кругах.

"Отъезд, который ранее был намечен на конец сентября, откладывается. Сроки пока не определены, - сказал собеседник агентства. - Это может произойти до конца года".

По данным источника, причиной является то, что дипломату пока не нашли замену.

10 августа греческий диписточник сообщил ТАСС, что Фриганас отзывается в Афины, он будет заменен новым дипломатическим представителем.

11 июля афинская газета Kathimerini со ссылкой на источники сообщила, что греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. По утверждению издания, Греция обвиняет их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих нацбезопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос подтвердил информацию о высылке дипломатов РФ.

6 августа Фриганаса вызвали в МИД РФ, где ему вручили ноту о принятии зеркальных мер, и два греческих дипломата покинули Москву