Заксобрание Ульяновской области со второй попытки выбрало зампредом представителя КПРФ

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Представитель партии КПРФ Айрат Гибатдинов избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области, такое решение было принято на заседании парламента региона.

Таким образом, депутаты со второй попытки выбрали четвертого заместителя председателя регионального парламента. На первом заседании заксобрания, которое состоялось на прошлой неделе, кандидатуру Гибатдинова депутаты не утвердили. По результатам голосования 18 депутатов проголосовало "за" и 18 "против". В связи с этим место четвертого зампреда до сегодняшнего дня оставалось вакантным.

"Большинством голосов Гибатдинов избран заместителем председателя", - сообщил на заседании председатель заксобрания региона Валерий Малышев.

"За" его кандидатуру было отдано 25 голосов, "против" - 4 голоса. На прошлом заседании принято решение о том, что кресла заместителей председателя должны занять представители четырех партий, прошедших в областной парламент. Ранее заместителями председателя были выбраны депутат от ЛДПР Дмитрий Грачев и лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, первым вице-спикером избран представитель "Единой России" Василий Гвоздев.

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%. По партийным спискам КПРФ получила восемь мандатов, "Единая Россия" - семь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" - один мандат. По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два.