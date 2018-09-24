Губернатор Орловской области почти вдвое сократил число заместителей

ОРЕЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сократил число своих заместителей в новой структуре правительства с десяти до шести.

"Проанализировав структуру действующего состава правительства и структуру государственных органов в области, пришел к выводу, что она избыточна. До настоящего времени у губернатора и председателя правительства Орловской области было десять заместителей и, с точки зрения пересечения ряда полномочий, считаю, это много. Сегодня губернатор будет иметь шесть заместителей, которые будут курировать основные направления социально-экономического развития", - сказал Клычков в понедельник на заседании правительства региона.

В состав нового правительства войдут первый заместитель губернатора и председателя правительства области, заместитель губернатора и председателя правительства области по экономике и финансам, заместитель губернатора и председателя правительства области - руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ, первый заместитель председателя правительства Орловской области, который будет курировать социальный блок, заместитель председателя правительства области по развитию инфраструктуры, заместитель председателя правительства области по развитию АПК.

В новой структуре вместо 32 органов государственной исполнительной власти останется 22, таким образом, сокращение превысит 30%. В структуре органов исполнительной государственной власти региона появятся два новых департамента: департамент по проектам развития территорий и департамент надзорной и контрольной деятельности.

На должность первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области Андрей Клычков предложил кандидатуру Вадима Соколова, на должность заместителя по экономике и финансам - Вадима Тарасова, на должность руководителя представительства Орловской области при правительстве РФ - Михаила Коротаева. Кандидатуры предстоит согласовать депутатам на ближайшем заседании облсовета. Заместителем председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры назначен Николай Злобин, заместителем председателя правительства области по развитию АПК Дмитрий Бутусов.

Согласно Уставу Орловской области, полное формирование состава правительства региона будет завершено в течение 30 дней.