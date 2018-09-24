Избирком Владимирской области подведет окончательные итоги выборов губернатора 26 сентября

ТАСС, 24 сентября. Избирательная комиссия Владимирской область планирует провести заседание и подвести окончательные итоги выборов губернатора региона. Об этом сообщается на сайте областного избиркома.
Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. При этом в первом туре 9 сентября Сипягин уступил Орловой, набрав 31,19% голосов против 36,42%.
"В среду избирательная комиссия Владимирской области планирует провести заседание, на котором подведет окончательные итоги выборов", - сказал председатель избиркома Владимирской области Вадим Минаев, которого цитирует пресс-служба.
В сообщении отмечается, что избирательная кампания в регионе прошла организованно и с минимальным количеством жалоб. В голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона, что на 5 процентных пункта больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. Самая высокая явка зафиксирована в Меленковском районе Владимирской области (53,73%), самая низкая - в Александровском районе (21,99%).
"На дому проголосовало около 42 тыс. избирателей, что сопоставимо с количеством проголосовавших вне помещения для голосования на выборах 9 сентября. В выборах приняли участие более 17 тыс. граждан с ограниченными физическими возможностями. Количество молодых избирателей превысило 70 тыс., из которых впервые проголосовали почти 1,7 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Владимирской области.