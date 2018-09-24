МИД РФ заявил послу Норвегии протест в связи с задержанием россиянина в Осло

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван в понедельник в Министерство иностранных дел России, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием россиянина М.А. Бочкарева в Осло. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"24 сентября в МИД России был вызван посол Норвегии в Российской Федерации Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности, - информировали в дипведомстве. - Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение".
- Российский консул встретился с задержанным в Норвегии гражданином РФ
- СМИ: задержанный в Норвегии россиянин является сотрудником аппарата Совфеда РФ
- Адвокат: задержанный в Норвегии россиянин обжалует свое задержание
- Норвежские эксперты выясняют, устанавливал ли задержанный россиянин прослушку в парламенте
Как отметили на Смоленской площади, задержанный россиянин является сотрудником аппарата Совета Федерации, он находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре. "Мероприятие носило публичный характер, в нем приняли участие представители парламентов десятков стран мира, - обратили внимание в МИД РФ. - Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации".
"Складывается впечатление, что волна кампании "шпиономании" в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий", - подчеркнули в дипведомстве.
Также сообщается, что консульский отдел посольства России в Осло оказывает Бочкареву "всю возможную помощь в защите его законных прав и интересов".