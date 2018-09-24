РФ на 73-й сессии ГА ООН внесет проект резолюции против гонки вооружений в космосе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия в первом комитете 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН внесет проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
Как отметили в российском дипведомстве, Москва выступает за укрепление действующих и выработку новых договорных режимов в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. "Центральную роль в этом отводим многостороннему разоруженческому механизму ООН, прилагаем усилия по повышению эффективности и согласованности действий его ключевых элементов - первого комитета ГА ООН, комиссии ООН по разоружению и конференции по разоружению, - указали в министерстве. - Решение любых проблем в области контроля за вооружениями в рамках указанных форматов должно происходить при строгом соблюдении их мандатов".
"Один из наших приоритетов - предотвращение гонки вооружений в космосе, - подчеркнули в МИД РФ. - На ее решение нацелены российско-китайский проект соответствующего договора и российская инициатива о принятии государствами обязательства не размещать первыми оружие в космосе. Внесем в первом комитете 73-й сессии ГА ООН проект соответствующей резолюции".
На Смоленской площади также обратили внимание на то, что РФ в комитете ООН по космосу активно продвигает тематику "нормативного регулирования безопасности космических операций в рамках концепции долгосрочной устойчивости космической деятельности".
73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Неделя высокого уровня приходится на председательство США в Совете Безопасности всемирной организации. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.