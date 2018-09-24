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Кризис в Сирии

Минобороны РФ: боевики в Сирии неоднократно вели обстрелы в идлибской зоне деэскалации

По данным военного ведомства, пострадали населенные пункты в провинции Латакия и западные окраины Алеппо

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинции Латакия, а также западные окраины Алеппо, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (четырежды), Нахшебба, Джубб-эль-Мгара (дважды), Дарх-Абу-Асад, Бейт-Смайра провинции Латакия, западных окраин города Алеппо (дважды). Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо", - сказал Савченко.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в Алеппо, раздав нуждающимся жителям города одну тонну свежего хлеба. Кроме того, благотворительная акция была проведена в населенном пункте Арбиль провинции Дамаск: там жителям раздали тысячу  школьных ранцев и тысячу комплектов детской одежды.

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