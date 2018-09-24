Посольство РФ в Норвегии заявило об антироссийской направленности военных планов Осло

ТАСС, 24 сентября. Посольство России в Норвегии считает, что норвежские военные планы имеют антироссийскую направленность. С таким заявлением диппредставительство выступило в понедельник в Facebook.

Отмечается, что этот вывод сделан российскими дипломатами в связи с недавними высказываниями премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг. "Мы должны учитывать, что Россия или другие страны устроят нам испытание в виде фейковых новостей или кибератак во время осенних учений НАТО", - заявила она в минувший четверг.

"Подобные утверждения являются очередным свидетельством антироссийской направленности военных планов Норвегии - учений Trident Juncture ("Единый трезубец"), подготовки норвежского вклада в ПРО, модернизации военной инфраструктуры в интересах других стран, расширения присутствия американских морпехов <...>. В условиях "замороженного" норвежской стороной диалога по военной линии они крайне негативно сказываются на безопасности всей Северной Европы", - заявили в посольстве. Российское диппредставительство призвало Осло "не забывать о "самоограничениях" на военную деятельность, применявшихся Норвегией, народ которой всегда был и остается заинтересован <...> в сохранении добрососедства с Россией".

Посольство также подчеркнуло право России на ответные действия.

В октябре-ноябре этого года в Норвегии пройдут стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 с участием всех видов вооруженных сил и свыше 40 тыс. военных из 31 страны, среди них как входящие в альянс государства, так и его страны-партнеры, включая, в частности, Финляндию и Швецию. Маневры станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет. Ожидается, что по окончании учений отправление на родину военных и вывоз техники будет проведен до конца декабря.