Кандидат от КПРФ опроверг информацию об отказе участвовать в выборах главы Хакасии

АБАКАН, 25 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов опроверг информацию, что он якобы снимет кандидатуру во втором туре выборов главы Хакасии, об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее в местных СМИ появилась информация, что он и кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин снимут кандидатуры, и второй тур, намеченный на 7 октября, не состоится, а в республику должен приехать президент России Владимир Путин, который назначит временно исполняющего обязанности главы региона.

"Отказываться от участия во втором туре выборов я не намерен. Никакие переговоры по данному вопросу мной не ведутся", - написал Коновалов.

Второй тур выборов в Хакасии

Второй тур выборов главы Хакасии пройдет 7 октября (изначально был назначен на 23 сентября), поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в руководители республики не набрал 50% голосов. По итогам голосования во второй тур вышли на тот момент депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Виктор Зимин ("Единая Россия") с 32,42% голосов.

Однако за два дня до голосования, 21 сентября, Зимин заявил, что снимает кандидатуру "по состоянию здоровья". На следующий день Зимин обратился к жителям региона со словами, что "принял решение" и уходит, "чтобы не допустить раскола" в республике. Это было воспринято как заявление об отставке с поста главы, однако позже пресс-служба уточнила, что речь шла только о выходе из предвыборной гонки.

Избирательная комиссия региона 22 сентября предложила участвовать во втором туре выборов кандидату от "Справедливой России", предпринимателю Андрею Филягину, занявшему третье место с 11,23% голосов. Филягин подал в избирком соответствующее заявление. Второй тур выборов главы Хакасии состоится 7 октября.