ЦИК передаст думский мандат Кобзона депутату Заксобрания Иркутской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании 26 сентября оформит передачу мандата депутата Госдумы от фракции "Единая Россия", ставшего вакантным после смерти Иосифа Кобзона, депутату Законодательного собрания Иркутской области Александру Якубовскому.
Это следует из проекта повестки заседания, опубликованного во вторник на сайте ЦИК.
В проекте повестки заседания значится вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы зарегистрированному кандидату из федерального списка "Единой России" Якубовскому Александру Владимировичу. Также ЦИК планирует сразу же зарегистрировать Якубовского в качестве депутата.
Якубовский баллотировался в Госдуму в 2016 году под последним, 11-м, номером в региональной группе 4, включающей Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область. Кобзон возглавлял эту группу.
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Он больше 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края.
Вакантный мандат КПРФ
Кроме того, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о передаче мандата депутата Госдумы от фракции КПРФ. Во фракции коммунистов образовалась вакансия в связи переходом депутата Алексея Русских на работу в Совет Федерации. Он был делегирован в верхнюю палату парламента избранным в сентябре на новый срок губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Мандат будет передан Михаилу Авдееву, который был депутатом в прошлом созыве Госдумы. Он баллотировался, как и Русских, по региональной группе 27 (Московская область).
По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы партия предлагает ЦИК кандидата из той же региональной группы для передачи мандата. Если партия не сделает этого в течение двух недель после принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий выбывшего депутата, ЦИК самостоятельно передает мандат кандидату в той же региональной группе в порядке очередности.