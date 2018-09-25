Госдума назначила Примакова вместо Железняка замглавы в Межпарламентской группе РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник провела кадровую ротацию в своей части Межпарламентской группы (МПГ) РФ. Депутаты одобрили назначение Евгения Примакова на пост заместителя сопредседателя МПГ вместо Сергея Железняка. Оба парламентария представляют фракцию "Единая Россия".

Соответствующий проект постановления был внесен комитетом нижней палаты по международным делам. "Фракция "Единая Россия" выдвигает кандидатуру Евгения Примакова на должность заместителя сопредседателя Межпарламентской группы РФ. Евгений Примаков на этом посту заменит депутата Сергея Железняка на принципах ротации", - заявила на заседании первый зампред комитета Светлана Журова.

Также во вторник Примаков, избранный в Госдуму по одномандатному округу в Саратовской области на довыборах 9 сентября, был включен в состав комитета по международным делам.

Межпарламентская группа - это внутренний орган Федерального собрания России, осуществляющий контакты с зарубежными парламентами и Межпарламентским союзом (МПС). В ее функции входит обеспечение участия парламентариев в деятельности МПС и поддержание межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами зарубежных государств. Традиционно ее сопредседателями являются спикеры Госдумы и Совета Федерации.