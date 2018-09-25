Турчак связывает результаты партии на выборах с коммуникацией кандидатов с избирателями

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поставил перед региональными отделениям партии задачу провести работу над ошибками по итогам сентябрьских выборов, в том числе в части налаживания коммуникации кандидатов с избирателями.

Выступая во вторник на заседании президиума генсовета единороссов, где обсуждаются итоги единого дня голосования, Турчак обратил внимание, что "на территориях с большим количеством встреч кандидатов с жителями результат [партии на выборах] оказался высоким, и наоборот: там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный". Поэтому, по его словам, "самого пристального внимания и работы над ошибками требует недоработка со стороны региональных отделений и штабов в части коммуникации кандидатов с избирателями".

В качестве примера он привел Хакасию (там партия получила 40% мандатов, это единственный регион, в заксобрании которого у нее нет большинства), где было за весь период проведено 450 встреч, тогда как в Республике Саха (Якутия) - 13,8 тыс.

"Мы будем вводить системный мониторинг встреч депутатов всех уровней с избирателями", - пообещал Турчак.

Также, указал он, на снижение результата партии на выборах повлиял общий негативный информационный фон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства. При этом, по словам секретаря генсовета, "объем разъяснительной работы со стороны "Единой России" в некоторых регионах оказался недостаточным".

"Регионы, которые не убегали от этой работы, вели разъяснительную работу, там никакая негативная повестка не повлияла на результаты", - подчеркнул он.

Немаловажным фактором Турчак считает и то, что в ряде регионов, например в Великом Новгороде, Архангельске, Хакасии, выборная инфраструктура была сформирована не на базе местных и первичных отделений. "Мы обязательно проведем аудит состояния первичной партийной сети в региональных отделений, которым предстоят выборы в следующем цикле", - пообещал он.

Проблемы внутри партии

Секретарь генсовета "Единой России" считает прошедшую избирательную кампанию в целом успешной для партии, а отдельные неудачи объясняет ее внутренними проблемами, которые предстоит исправить.

Выступая во вторник на заседании президиума генсовета, где подводятся итоги единого дня голосования, он напомнил, что в среднем партия получила 60% голосов. "В целом для партии эту кампанию можно считать успешной. По большинству заксобраний, дум административных центров у нас устойчивое большинство, квалифицированное большинство", - указал Турчак.

Он напомнил, что "кампания проходила на фоне жесткой дискуссии по изменениям в пенсионное законодательство, в жесткой конкурентной борьбе, других негативных тенденций". Однако "предварительный анализ показывает, что причины поражения в отдельны регионах - это прежде всего наши внутренние проблемы, которые, безусловно, можно и нужно исправлять", подчеркнул секретарь генсовета.

В частности, он напрямую связал результаты партии с обновлением кадров. "Там, где работали молодые, по-хорошему амбициозные секретари [региональных отделений], хорошие результаты", - заявил Турчак, приведя в качестве примера Кемеровскую область. Он также напомнил об успешном участии в выборах представителей проекта "Политстартап" для молодых кандидатов.

"Там, где процессы обновления запущены, безусловно, выше результаты. Там, где в новых молодых кадрах видят конкурентов, результаты соответствующие", - сделал вывод секретарь генсовета.

Лучшие результаты

Наилучшие результаты на выборах в заксобрания и парламенты областных центров в единый день голосования 9 сентября "Единая Россия" показала в регионах, где явка избирателей была высокая, например в Кемеровской и Ростовской областях, Калмыкии, заявил Андрей Турчак.

"Явка в Кемеровской, Ростовской областях и Республике Калмыкия составила 66%, 45,5% и 54,6% соответственно. Эти же регионы показали наибольшие результаты за "Единую Россию", - сказал он на заседании президиума генсовета.

В Кемеровской области прошли выборы губернатора и депутатов заксобрания, в Ростовской области и Калмыкии - выборы в заксобрания.

Также наблюдалась и обратная тенденция, отметил Турчак. Так, явка в Забайкалье составила 22%, в Иркутской области - 26%. "В этих регионах результаты партии наиболее низкие", - напомнил он.

Сентябрьские выборы

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошло более 4,7 тыс. выборов разных уровней, в списки избирателей были включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, в 16 субъектах состоялись выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также на дополнительных выборах в Госдуму были избраны депутаты по семи одномандатным округам.

"Единая Россия" победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех. Средний процент голосов, набранный "Единой Россией" на выборах в законодательные собрания, - 49,88%, а вместе с одномандатниками - более 60%. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.

В четырех регионах, где выбирали губернаторов (во Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях), установить победителей должен был второй тур голосования. Результаты выборов в Приморье, прошедшие 16 сентября, были признаны недействительными, в регионе пройдут новые выборы.

По итогам состоявшихся в воскресенье вторых туров в Хабаровском крае и Владимирской области победу одержали представители ЛДПР. В Хабаровском крае депутат Госдумы от либерал-демократов Сергей Фургал по итогам обработки всех протоколов набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получил 27,97%. По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, опередив действующего губернатора региона - кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов.

Второй тур в Хакасии пройдет 7 октября, голосование было перенесено с 23 сентября в связи с тем, что действующий губернатор, представитель "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру.