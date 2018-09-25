Делегация РФ в СПЧ ООН потребовала от Киева прекратить политику нарушений прав человека

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киев должен прекратить систематическое нарушение прав человека. С таким требованием к украинским властям обратилась во вторник в Женеве российская делегация на 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Требуем от украинской стороны прекратить системную политику нарушений прав человека", - заявила, выступая на заседании, посвященном положению в области прав и свобод на Украине, представитель делегации РФ Ирина Аничина.

Серьезную обеспокоенность, отметила она, вызывают зафиксированные наблюдательной миссией ООН по правам человека на Украине "многочисленные факты произвольных задержаний, пыток, негуманного обращения и сексуального насилия в районах, прилегающих к линии разграничения, со стороны украинских правоохранительных органов и СБУ, а также пренебрежение процессуальными нормами в ходе судебных разбирательств в отношении лиц, связанных с конфликтом на Юго-Востоке Украины". "Рассматриваем обстрелы ВСУ жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры как грубейшее нарушение Киевом международного гуманитарного права", - сказала дипломат. Она выразила озабоченность в связи с тем, что международное сообщество игнорирует преступления, совершенные добровольческими батальонами Украины, в том числе в Иловайске.

В России разделяют озабоченность ООН в связи с ростом на Украине "человеконенавистнической риторики и сопряженного с этим насилия в результате разгула в стране праворадикальных сил при полном попустительстве официальных властей и сотрудников правоохранительных органов". "Показательный пример - избиение 17 сентября журналистки канала NewsOne в прямом эфире, - отметила Аничина. - Неудивительно, что украинском обществе сужается пространство для высказывания альтернативного мнения, ущемляются гражданские свободы: слова, мнения, собрания и ассоциации", - подчеркнула Аничина.

"Мы также призываем международное сообщество обратить внимание на начало реализации на Украине дискриминационного закона об образовании, который фактически лишает доступа к образованию национальные меньшинства", - подчеркнула российский дипломат. В России считают недопустимым, отметила она, "наказание Киевом своих граждан, проживающих в Донбассе, за счет проведения откровенно дискриминационной политики: невыплаты компенсаций за потерянное или конфискованное жилье, социальных пособий и пенсий внутренне перемещенным лицам".