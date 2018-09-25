Путин наградил российских дипломатов в Сирии и Ираке государственными наградами

Генассамблея ООН - 2018

Захарова обратила внимание на отсутствие российской темы в выступлении Трампа на ГА ООН

Официальный представитель МИД РФ отметила две основные темы, затронутые президентом США: "защиту собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов"

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