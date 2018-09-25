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Путин наградил российских дипломатов в Сирии и Ираке государственными наградами

Также глава государства наградил высокими правительственными наградами и присвоил почетные звания десяткам других выдающихся граждан страны

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил нескольких российских дипломатов в Сирии и Ираке государственными наградами. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на портале правовой информации.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден советник посланника посольства РФ в Сирии Эльбрус Кутрашев. Старший советник посольства России в Ираке Александр Истомин и вице-консул РФ в городе Алеппо Тигран Котбашян награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Третий секретарь посольства России в Ираке Владимир Титоренко награжден медалью "За отвагу".

Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Борис Громов.

Этим же указом глава государства наградил высокими правительственными наградами и присвоил почетные звания десяткам других выдающихся граждан страны.

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Путин, Владимир ВладимировичИракСирия
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