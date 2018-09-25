МИД: Россия категорически не приемлет новые санкции США против Венесуэлы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия категорически не приемлет новые американские санкции в отношении руководства Венесуэлы. Об этом журналистам во вторник заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы категорически не приемлем практику санкционного давления против суверенных государств как в принципиальном плане, так и в данном случае применительно к политическим деятелям Венесуэлы. Мы искренне считаем, что такая политика ни в коей мере не способствует решению тех задач, которые стоят сейчас перед Венесуэлой, а, наоборот, ведет к ухудшению ситуации", - указал дипломат.

Россия, подчеркнул он, "твердо привержена той точке зрения, что только народу Венесуэлы принадлежит право самостоятельно определять свой политический, экономический строй, так, как это записано в Декларации Сообщества Латиноамериканских и Карибских государств в 2014 году на саммите в Гаване". "Это наша политика остается неизменной", - заявил Щетинин.