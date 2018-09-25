Лавров обсудил с Могерини состояние отношений РФ - ЕС и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН текущее взаимодействие между Москвой и Брюсселем, а также обстановку в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждено состояние российско-есовских отношений в различных сферах. Состоялся также обмен мнениям по ряду актуальных международных проблем, в том числе ситуации на Западных Балканах, вокруг Сирии, в Йемене, Ливии, Афганистане и Ираке", - информировали в дипведомстве.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии ГА ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.