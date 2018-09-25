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Лавров проводит встречу со Столтенбергом

Переговоры главы МИД РФ и генсека НАТО проходят в закрытом режиме

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает корреспондент ТАСС, в начале встречи стороны обменялись приветствиями, затем переговоры продолжились в закрытом режиме.

Лавров обратил внимание, что в сопровождающей Столтенберга делегации произошли изменения по сравнению с участниками встречи год назад. С российской стороны на переговорах присутствует замглавы МИД РФ Александр Грушко.

От политических заявлений в открытой части встречи Лавров и Столтенберг воздержались.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСтолтенберг, ЙенсГрушко, Александр Викторович
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