Лавров проводит встречу со Столтенбергом

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает корреспондент ТАСС, в начале встречи стороны обменялись приветствиями, затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Лавров обратил внимание, что в сопровождающей Столтенберга делегации произошли изменения по сравнению с участниками встречи год назад. С российской стороны на переговорах присутствует замглавы МИД РФ Александр Грушко.
От политических заявлений в открытой части встречи Лавров и Столтенберг воздержались.