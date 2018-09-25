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Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили урегулирование в Сирии и Ливии

В ходе переговоров стороны обсудили практические вопросы укрепления многопланового сотрудничества двух стран

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Египта в Москве Ихабом Насром консолидацию усилий двух стран по сирийскому и ливийскому урегулированию. Об этом во вторник сообщается на сайте российского дипведомства.

Отмечается, что в ходе беседы обсуждались практические вопросы укрепления многопланового сотрудничества России и Египта. "Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом особое внимание было уделено задаче консолидации усилий в интересах скорейшего урегулирования кризисных ситуаций в Сирии и Ливии", - сообщили в МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе египетской стороны.

Теги
ЕгипетРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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