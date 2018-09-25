Боевики обстреляли гуманитарный переход в Идлибе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Боевики группировки "Хайат Тахрир-аш-Шам (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли гуманитарный переход Абу-Духур в зоне деэскалации "Идлиб" во время выхода беженцев, данных о пострадавших нет. Об этом во вторник сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра") обстреляли из 82-миллиметровых минометов гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу Духур. Всего выпущено 20 мин. Целью обстрела было устрашение беженцев, которые собирались покинуть зону деэскалации "Идлиб" и вернуться на подконтрольные правительству Сирии территории. После обстрела в течение дня выход беженцев по гуманитарному коридору не осуществлялся", - сказал он.

За прошедшие сутки зафиксированы также обстрелы ряда населенных пунктов в провинции Латакия и районов города Алеппо, а также города Тадеф в провинции Алеппо.

Кроме того, российские военные совместно с российской общественной организацией "Боевое братство" доставили 60 школьных рюкзаков воспитанникам детского приюта при монастыре в населенном пункте Сейд-Ная провинции Риф Дамаск. В городе Алеппо специалисты Центра раздали более тонны свежего хлеба нуждающимся жителям района Ард аль- Хамра.